Вагнеровцы ампутировали две руки: украинский военный рассказал об аде плена

Украинский военнослужащий Илья Михальчук рассказал о зверствах, которые ему пришлось пережить в плену у боевиков ЧВК "Вагнер".

О 36-летнем украинце рассказывает The Washington Post.

История бойца

Михальчук ранее проходил срочную службу в 2004 году и добровольческом подразделении в 2015-2017 годах. Его призвали в декабре 2022 года. Боец присоединился в ряды 67 ОМБр, созданной на базе "Правого сектора".

Как попал в плен

В конце февраля этого года подразделение Михальчука выполняло важную задачу под Бахмутом.

Боец получил ранение рук после того, как в его машину попала ракета. Илья перетянул руки жгутами и попытался выбраться, но вагнеровцы напали на него и выстрелили ему в ноги, после чего взяли его в плен.

Михальчук был уверен, что боевики сразу его расстреляют, потому что они особенно ненавидят бойцов 67 ОМБр, связывая ее со страшилкой российской пропаганды о "Правом секторе".

Ужасы плена

По словам украинского военного, вагнеровцы сняли с него жгуты и заменили их резиновыми трубками, завязав так туго, что их невозможно было ослабить. После этого Михальчука перевезли на оккупированную Россией территорию, где он умолял ампутировать ему правую руку, но они отказались. Бойца поместили в плохо проветриваемый темный подвал.

Илья считает, что его левую руку еще можно было спасти, но из-за резиновых трубок она почернела от некроза. Вагнеровцы не оказали ему медицинскую помощь, а содержали несколько часов, проводя "допрос".

После этого его усыпили, а когда боец очнулся, обе его руки были ампутированы. При этом Илье не наложили швы, а просто перевязали раны жгутами.

Допросы были непрерывными. Когда военный терял сознание, ему вводили неизвестное вещество, чтобы не заснуть, чтобы вагнеровцы могли продолжать.

Оккупанты насмехались над ампутированными конечностями, злорадствовали, что он никогда больше не будет воевать.

"Они пытались заставить нас поверить, что мы не можем доверять друг другу, и что это была ситуация "убей или будь убит. Они просто играли с нами, как кот играет с мышкой — когда он ловит ее, прежде чем убить", — рассказывает Илья Михальчук.

Боец напоминает, что некоторые вагнеровцы проявляли больше уважения к таким украинцам, как он, попавшим в плен во время боев, но меньше к сдавшимся самим — к ним относились с насмешкой.

Как себя чувствует боец сейчас

Михальчук провел шесть недель в плену и был освобожден во время обмена пленными в апреле.

Сейчас Илья находится в США в специализированном заведении, где ему устанавливают протезы для рук от компании, имеющей большой опыт лечения американских военных, потерявших конечности во время войны в Ираке и Афганистане.

Ранее мы рассказывали историю боевого медика из города Красилов в Хмельницкой области Романа Замрия с позывным "Йода", который провел адские полтысячи дней на передовой и спас сотни бойцов.

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