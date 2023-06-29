"Вагнеровцы" больше не участвуют в боевых действиях, они среди оккупантов изгои — эксперт

Из-за краткосрочного мятежа Пригожина против российского руководства наемники "Вагнера" стали изгоями даже среди "своих".

"Вагнеровцы" больше не участвуют в боевых действиях на территории Украины. Теперь их отодвинули на вторую и третью линии обороны оккупантов.

Об этом 29 июня рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"Нельзя говорить, что они (ЧВК "Вагнера", — ред.) полностью ушли... Некоторые подразделения еще находятся на территории Украины, например, в Донецкой области и Запорожской области. Но они действительно не участвуют в боевых действиях первой линии", — сообщил обозреватель.

По словам Коваленко, теперь к ЧВК "Вагнера" сами россияне относятся как к предателям.

"Они находятся сейчас ближе ко второй линии, или даже к третьей линии... Находятся больше под наблюдением. К ним относятся фактически как к предателям... Но если какие-то подразделения, или какие-то наемники будут подписывать контракт с Министерством обороны, то они вернутся в составе той же самой российской армии", — объяснил эксперт.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что наемники "Вагнера" больше не будут участвовать в войне, хотя это было самое эффективное подразделение РФ, которое "умело добиваться успеха любой ценой".

Издания The Economist со ссылкой на украинскую разведку сообщило, что "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным могут использовать в Беларуси для выполнения диверсионных задач.

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