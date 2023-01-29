"Вагнеровцы" истощились под Бахмутом: ISW выяснило, кого бросили россияне для усиления наступления

Кадры боевых действий свидетельствуют о том, что вокруг Бахмута действуют Воздушно-десантные войска РФ.

Военнослужащие армии России-агрессора вероятно, заменят истощенные силы ЧВК "Вагнера" для поддержки наступления в Бахмуте.

Об этом сообщает Американский институт военных исследований (ISW) в последнем анализе.

В ISW указывают, что силы ЧВК "Вагнера" в Бахмуте не добились значительных успехов после того, как ВСУ отошли от Соледара на заранее подготовке позиции "для сохранения жизни личного состава".

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Сейчас российские армейцы участвуют в боях в Бахмуте, чтобы попытаться возобновить российское наступление. Кадры боевых действий, опубликованные от 20 января, указывают на то, что российские воздушно-десантные силы (как в России их называют ВДВ) действуют вокруг Бахмута, поскольку на кадрах видна российская БМД-4М – специальная механизированная техника, которая используется исключительно воздушно-десантные силы РФ.

В ISW отметили, что Министерство обороны РФ все чаще сообщает, что российское ВДВ действует в районе Бахмута с начала января 2023 года, указывая на то, что "обычные российские силы увеличиваются, если не заменяют, вероятно, кульминационные силы Вагнера в этом районе".

В ISW отмечают, что украинские официальные лица утверждают, что российское наступление на Бахмут не завершилось. Впрочем, американские специалисты ранее оценивали, что российское наступление на Бахмут достигло кульминации.

"Мы продолжаем оценивать, что наступление Вагнера достигло кульминации, но теперь оцениваем, что россияне направляют обычные подразделения для продолжения борьбы. Следовательно, более масштабные усилия России против Бахмута, вероятно, не завершились", — добавили в ISW.

Напомним, потери российской армии перевалили за 126 тысяч – за сутки ВСУ ликвидировали 650 солдат.

Как сообщили в Генштабе, в больницу во временно оккупированной Луганской области доставили около 300 раненых наемников "Вагнера".

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