"Вагнеровцы" массово вербуют больных ВИЧ и гепатит зэков: разведка Британии разоблачила истинные причины плана Пригожина

В ЧВК "Вагнера" теперь приоритет предоставляется количеству, а не опыту или качеству.

В России ЧВК "Вагнера" массово набирает на войну зэков из российских тюрем с ВИЧ и гепатитом для дальнейшего их привлечения на строительство оборонной линии на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

Там напомнили, что 27 октября главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал пост, в котором, очевидно, признал, что частная его военная компания изменила свои стандарты и вербовала российских осужденных, страдающих серьезными заболеваниями, включая ВИЧ и гепатитом С.

"Роль группы Вагнера значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах он придерживался относительно высоких стандартов набора, и многие его операторы раньше служили профессиональными российскими военными. Принятие заключенных с серьезными медицинскими проблемами подчеркивает подход, который теперь дает приоритет количеству, а не опыта или качества", — говорится в сообщении.

Также специалисты обращают внимание, что недавно Пригожин обсуждал планы создания так называемой 200-километровой оборонной "линии Вагнера" на востоке Украины. Отмечается, что это потребовало бы значительного количества рабочей силы.

"Существует вероятность того, что некоторых осужденных новобранцев сначала будут привлекать к работе над строительством обороны", — добавляют в Минобороны Британии.

Напомним, ранее в Сети опубликовали спутниковые снимки Maxar Technologies, свидетельствующие, что возле оккупированного Россией города Горное на востоке Украины группа российских оккупантов построила почти двухкилометровое противотанковое укрепление. По заявлениям российских пропагандистов, это "вторая линия обороны" на случай, если украинцы попытаются прорваться в этом районе.

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