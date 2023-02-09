"Вагнеровцы" массово поселяются в оккупированных районах Запорожской области – мэр Мелитополя

Оккупанты массово заселяются в квартиры и дома выехавших людей, а также выселяют местных жителей из их домов.

Наемники ЧВК "Вагнер" массово поселяются на временно захваченных территориях Запорожской области, где также фиксируется накопление вражеских войск и техники.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телеканала "Freeдом" 9 февраля.

Он отметил, что в последнее время по-прежнему происходит накопление российских военных и техники на захваченных территориях Запорожья.

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"Это не новость о том, что они начали заезжать в села, о том, что начали забирать у людей дома. Только за последние дни мы видим, что в самом городе Мелитополь они заняли еще одну школу, расположенную в районе авиагородка", – сообщил Федоров.

Он добавил, что российские захватчики массово заселяются в квартиры и дома уехавших людей. Кроме того, оккупанты и принудительно выселяют местных жителей из жилья, если врагу нужен конкретный район. При этом россияне дают людям только сутки на выезд.

"Также мы видим массовое заселение "вагнеровцев". К примеру, в Михайловку заехали полторы тысячи "вагнеровцев", в Васильевке тоже находятся примерно несколько тысяч. Они массово приезжают сегодня на территорию временно оккупированной части Запорожской области", — рассказал городской голова Мелитополя.

Он отметил, что российские войска также продолжают обстреливать Запорожье, применяя в основном комплекс С-300.

"Именно из этих комплексов С-300 ведутся обстрелы и тем самым подвергаются опасности, прежде всего, люди, гражданская инфраструктура Запорожской области", — добавил Федоров.

Напомним, в начале февраля Федоров сообщал, что российские оккупанты захватили примерно 80% всех больниц на захваченных территориях Запорожской области. Больницы превратили в свои военные госпитали, где лечат раненых российских бойцов.

Заметим, как сообщили в украинской разведке 6 февраля, российские войска могут наступать в Донецкой, Луганской областях и, возможно, на Запорожье.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, в районе Запорожья нет достаточного количества российских сил и реальной военной задачи, поэтому враг не сможет захватить город.

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