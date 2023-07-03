"Вагнеровцы" могут готовить теракт на Крымском мосту, Кремль ужесточил проверки туристов – СМИ

На въезде во временно оккупированный Крым россияне ужесточили проверки – туристы стоят по семь часов в 8-километровых пробках, охрана обыскивает каждую машину на наличие взрывчатки из-за опасений, что боевики ЧВК "Вагнер" могут готовить подрыв Крымского моста.

Об этом пишет Daily Mail.

"Москва находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что недовольные повстанцы "Вагнера" могут спланировать атаку после того, как их наемная армия была фактически расформирована", — пишет издание.

О вероятных диверсиях в Крыму предупреждало и международное разведывательное сообщество InformNapalm. Очевидно, что сейчас россияне больше всего боятся диверсий от "Вагнера".

"Возможно, некоторые внимательные люди передали в ФСБ информацию о том, что "вагнеровцы" готовятся завезти в Крым взрывчатку и боеприпасы, потому что договоренности со стороны Кремля до конца не выполняются", — говорится в материале.

Крым станет потенциальной мишенью не только "Вагнера", но и Украины. Сейчас полуостров находится в радиусе действия поставленных Великобританией ракет Storm Shadow, но туристы все еще едут туда на отдых, несмотря на то, что пляжи превращены в окопы.

Российские силовики усиленно проверяют не только автомобили, но даже детей, которые едут в Крым.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые прокомментировал бунт Евгения Пригожина.

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