"Вагнеровцы" нашли нацистов в Краснодарском крае и пообещали разобраться: видео

В России возник новый конфликт с участием ЧВК "Вагнера", возмутившихся отказом в погребении наемников на кладбище курортного города.

Российские наемники из так называемой ЧВК "Вагнера" пригрозили чиновникам администрации города Горячий Ключ в Краснодарском крае РФ "прийти и разобраться" с ними, назвав их "нацистами". Причиной угроз стал отказ в расширении кладбища для ликвидированных в Украине "вагнеровцев" в этом городе-курорте.

Видео с угрозами опубликовал связанный с ЧВК "Вагнера" Telegram-канал.

"Дождетесь, тв*ри, что нам придется прийти и разобраться с вами, потому что вы, с**и, несете вреда больше, чем украинская армия, потому что вы и есть нацисты, администрация Горячего Ключа", — обратились к власти города "вагнеровцы".

Осторожно, на видео нецензурная лексика!

Накануне мэр Горячего Ключа заявил, что "неправильно делать курорт местом для массового захоронения", а стоит поискать для этого другие места.

После этого основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отправил письма к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь мэра к уголовной ответственности и заявил, что похороны пройдут в "плановом порядке", а если администрация города им будет препятствовать, будут приняты "соответствующие меры".

Как сообщают местные Telegram-каналы, ликвидированных в Украине "вагнеровцев" все же беспрепятственно зарыли на кладбище Горячего Ключа.

Напомним, в январе 2023 года сообщалось, что российский бизнесмен Евгений Пригожин набрал в свою ЧВК "Вагнера" более 38 тысяч российских зеков. Уже 77% из них ликвидированы.

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