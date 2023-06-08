"Вагнеровцы" насилуют российских солдат: разоблачительное заявление подполковника армии РФ (видео)

Во время пребывания в районе Бахмута военнослужащие российской армии постоянно подвергались издевательствам со стороны наемников Евгения Пригожина.

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" регулярно унижают, избивают и насилуют военнослужащих ВС РФ. Такое признание сделал бывший командующий 72-й мотострелковой бригадой вооруженных сил РФ подполковник Роман Винивитин, сам недавно побывавший в плену у "вагнеровцев".

Видео с его разоблачительным заявлением публикуют в соцсетях.

По его словам, во время пребывания в районе Бахмута военнослужащие российской армии постоянно подвергались разного рода издевательствам со стороны наемников главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Бойца одного из подразделений, соседнего соединения, избили, "опустили" [изнасиловали]. И тот от безысходности просто покончил жизнь самоубийством", — посетовал Винивитин.

Кроме того, как утверждает этот российский офицер, наемники Пригожина похищали солдат, чтобы использовать их в качестве рабов, а затем обменять на боеприпасы.

"Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты радиоэлектронной борьбы, которых окружили и обещали обнулить… Имело место похищение наших бойцов, против них применяли физическое насилие, методы унижения чести и достоинства. Был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили, пытали. Голым... Также был похищен начальник штаба гаубического дивизиона, которого избили, отобрали автомобиль и выбросили связанного…" — заявил бывший российский комбриг.

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