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"Вагнеровцы" насилуют российских солдат: разоблачительное заявление подполковника армии РФ (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Вагнеровцы" насилуют российских солдат: разоблачительное заявление подполковника армии РФ (видео)

Российские наемники из ППК "Вагнер" регулярно унижают, избивают и насилуют военнослужащих ВС РФ / Фото: Associated Press

Во время пребывания в районе Бахмута военнослужащие российской армии постоянно подвергались издевательствам со стороны наемников Евгения Пригожина.

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" регулярно унижают, избивают и насилуют военнослужащих ВС РФ. Такое признание сделал бывший командующий 72-й мотострелковой бригадой вооруженных сил РФ подполковник Роман Винивитин, сам недавно побывавший в плену у "вагнеровцев".

Видео с его разоблачительным заявлением публикуют в соцсетях.

По его словам, во время пребывания в районе Бахмута военнослужащие российской армии постоянно подвергались разного рода издевательствам со стороны наемников главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Бойца одного из подразделений, соседнего соединения, избили, "опустили" [изнасиловали]. И тот от безысходности просто покончил жизнь самоубийством", — посетовал Винивитин.

Кроме того, как утверждает этот российский офицер, наемники Пригожина похищали солдат, чтобы использовать их в качестве рабов, а затем обменять на боеприпасы.

"Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты радиоэлектронной борьбы, которых окружили и обещали обнулить… Имело место похищение наших бойцов, против них применяли физическое насилие, методы унижения чести и достоинства. Был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили, пытали. Голым... Также был похищен начальник штаба гаубического дивизиона, которого избили, отобрали автомобиль и выбросили связанного…" — заявил бывший российский комбриг.

Напомним, ранее наемники ППК "Вагнер" задержали кадрового офицера российской армии Романа Винивитина, командовавшего подразделениями, обстрелявшими "вагнеровцев" во время их отступления из Бахмута. По словам подполковника Винивитина, когда он находился "в плену", его держали в подвале, не давали спать и "трижды за ночь вытаскивали и пытались расстрелять".

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Дата публикации
Просмотры
1901
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