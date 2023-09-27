"Вагнеровцы" снова воюют в Бахмуте, их командиров быстро сменили — CNN

Украинские военные рассказали о боях с оккупантами на Бахмутском направлении.

В Бахмут на Донетчине вернулись наемники частной военной компании "Вагнер".

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинских военных, воюющих на этом направлении.

"Мы прорываем их линию обороны и наносим им хорошие удары", — говорит оператор БПЛА на позывной "Грув".

Он добавил, что "вагнеровцы", ответственные за большую часть достижений России в течение зимы на Бахмутском направлении, снова вернулись.

"Вагнер" тоже здесь. Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда", — сказал "Грув".

Украинские сухопутные войска оснащены западной техникой ночного видения и имеют преимущество в ночных действиях, но штурмовики не приспособлены к темноте, поэтому в игру вступает подразделение беспилотников "Код 9.2".

"Беспилотники видят ночью, как днем. Мы видим пехоту, мы бьем по технике, пушкам, по всему, что нам нужно уничтожить", — рассказывает "Грув".

Украинцы имеют в арсенале множество видов БПЛА. Почти каждый дрон оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. Они могут нести до 15 кг взрывчатки. Дроны уничтожают бронеавтомобили и танки, а также оборонительные сооружения противника, укрепления или склады боеприпасов.

Операторы БПЛА тщательно мониторят пространство, выискивая россиян и их технику. Иногда только одним ударом удается ликвидировать и броню, и личный состав.

После того, как атака беспилотников набирает темп, другие подразделения ВСУ присоединяются к бою: мощная артиллерия становится слышна, быстро осыпая российские позиции кассетными боеприпасами, предоставленными США.

Реактивные системы залпового огня "Град" наполняют небо своими скорыми снарядами, к ним присоединяются минометные подразделения, нацеливаясь на войска РФ с помощью сигнальных ракет, а боевые машины пехоты мчатся на фронт, чтобы штурмовать российские позиции.

Киев сосредоточил значительную часть полученной западной техники на юге, где украинские войска продвигались по двум направлениям: от Орехова до Мелитополя и от Великой Новоселки до Бердянска, говорится в материале.

Танки Leopard 2 немецкого производства, американские БМП Bradley и другие были направлены в этот район для поддержки украинских сил во время штурма российских позиций. Конечная цель – выйти к Черному морю и перерезать маршрут поставок России в Крым. Пока успехи были медленными и скромными, Украина вернула себе несколько маленьких сел на юге.

Гораздо меньше говорили об операциях в восточной части страны, где силы Киева медленно, но уверенно отвоевали десятки квадратных километров после жестокого нападения России на Бахмут минувшей зимой.

"Тем не менее это медленная работа — война на истощение — и имея меньше передового западного оборудования, чем их коллеги на южной линии фронта, украинские силы здесь вынуждены полагаться больше на ум, чем на силы", — пишет издание.

Напомним, военный эксперт назвал сроки освобождения Бахмута.

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