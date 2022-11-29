"Вагнеровцы" вербуют боевиков в тюрьмах Центрально-Африканской Республики – СМИ

Приближенный к Кремлю российский олигарх, которого называют "поваром Путина", а также владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин снова вербует заключенных в колониях. Но в этот раз не в России, а в далекой Центрально-Африканской Республике.

Об этом сообщает "The Daily Beast".

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В ЦАР разные вооруженные группы воюют против центрального правительства и контролируют значительную часть страны уже около десяти лет. РФ с 2018 года отправляет в ЦАР своих военных инструкторов и наемников ЧВК "Вагнер" для помощи правительственным войскам.

Согласно источникам издания, десятки мужчин, которых содержали под стражей военные и полиция за такие преступления, как изнасилование и убийства, сейчас привлекаются в местное крыло "Вагнер", в которое входят сотни бойцов. Их обычно называют "черными россиянами".

"С октября они ("вагнеровцы") заходили в военные и полицейские камеры и освобождали повстанцев. Никто не может их остановить, потому что правительство дало им полномочия действовать так, как они хотят", – говорит военный из столицы ЦАР города Банги.

"Они ("вагнеровцы") сказали, что им срочно нужна рабочая сила в Мали и в Украине… Я думаю, что более 20 человек, которых мы содержали (за очень серьезные преступления. – Ред.), были освобождены", – добавляет другой офицер из ЦАР.

Многие преступники ЦАР, в том числе боевики, обвиняемые в нанесении ущерба, изнасилованиях и убийствах мирных жителей, содержатся в военных и полицейских камерах, а не в обычных тюрьмах с недостаточным персоналом и плохой охраной.

Среди заключенных, освобожденных русскими наемниками, есть печально известный боец повстанческой группировки "Союз ради мира" (UPC), известный своим коллегам как Мохаммед. Считается, что освобожденный боец повстанцев участвовал в майском нападении на село Боколобо на юге ЦАР, в результате которого погибли 10 мирных жителей. Мохаммеда и четырех других обвинили в изнасиловании и убийстве мирных жителей в Боколобо.

Узник якобы присоединился к местному подразделению "Вагнера" в конце октября и сейчас является одним из десятков "черных россиян", которых якобы отправили в Украину.

Армия зэков Пригожина

Ранее в Сети появилось видео, где Евгений Пригожин вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине. В ряды ЧВК олигарх брал всех подряд. В частности, он завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала.

Пригожин пообщался с заключенными, воевавшими в Украине, потерявшими конечности и "получившими помилование". Олигарх призвал их возвращаться в строй после протезирования.

Один из заключенных, присоединившийся к рядам "Вагнера", рассказал, как Пригожин вербовал в колонии и предлагал смыть грехи кровью украинцев.

Издание Middle East Eye сообщало, что Пригожин массово вербует "вагнеровцев" за границей с помощью российских олигархов.

Российские Telegram-каналы распространили видео казни "вагнеровцами" завербованного зека Евгения Нужина. В общей сложности боевики ЧВК "Вагнер" казнили не только Евгения Нужина, которого обменяли из украинского плена, а по меньшей мере 40 участников войны с Украиной.

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