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Вагнеровцы возле Бахмута вступили в бой с кадровыми военными РФ: Пригожин опубликовал рапорт

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Вагнеровцы возле Бахмута вступили в бой с кадровыми военными РФ: Пригожин опубликовал рапорт

Вагнеровцы пытались разминировать пути отступления, но по ним открыли огонь

Российская армия заминировала пути для отступления боевикам из Бахмута и не давала разминирования.

Вожак ППК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его боевиков во время отступления из Бахмута расстреляли кадровые военнослужащие РФ.

Соответствующий рапорт он опубликовал у себя в телеграмме.

Инцидент произошел 17 мая у сел Опытное и Озаряновка. Кадровые российские военные заминировали дороги.

"Нами были обнаружены фугасы в виде большого количества пластида, противотанковых мин и артиллерийских снарядов, установленных в управляемом варианте и выведенных на позиции министерства обороны (РФ. – Ред.). После предварительного осмотра группа приступила к разминированию, но была вынуждена прекратить работы, поскольку в районе населенного пункта Семигорье по ним был открыт огонь из стрелкового оружия со стороны позиций министерства обороны", – говорится в рапорте, опубликованном Пригожином.

В результате был выведен из строя грузовик боевиков "Урал" прямым попаданием в двигатель. Сами "вагнеровцы" якобы не пострадали.

"Группы (вагнеровцев – Ред.) спешились, рассредоточились и предприняли меры по устранению агрессии и задержания", – говорится в сообщении.

В рапорте вагнеровцев говорится, что командир военных РФ, напавших на наемников Пригожина, был пьян.

Рапорт об инциденте, который опубликовал Пригожин / ©
Рапорт об инциденте, который опубликовал Пригожин

По всей видимости, именно этот инцидент имел в виду Евгений Пригожин, когда 2 июня обвинил представителей минобороны РФ в заминировании путей для отступления из Бахмута.

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Дата публикации
Просмотры
2255
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