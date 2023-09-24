"Вагнеровцы" возвращаются на фронт: аналитики США назвали направление, где они будут воевать

Речь идет о разъединенных контингентах группы "Вагнера", которые объединились в новую организацию.

Российские наемники "вагнеровцы" возвращаюсь на фронт в Украину. Вероятнее всего, они будут участвовать в операциях на южном фланге Бахмута.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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"Разъединенные контингенты группы "Вагнера", которые возвращаются воевать с Украиной, вероятно, будут иметь незначительное влияние на боевые возможности России, не принося полного набора эффективности, которую "Вагнера" имела как унитарная организация под руководством Евгения Пригожина и основателя Дмитрия Уткина", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, около 500 сотрудников "Вагнера", включая тех, кто отказался участвовать в восстании 24 июня, присоединились к новой неизвестной организации, организованной бывшим руководителем отдела кадров "Вагнера". Они, вероятно, вернутся в Украину, чтобы воевать на южном фланге Бахмута.

ISW ранее наблюдал за сообщениями о том, что начальник отдела кадров ПИК "Вагнера" (ранее он назывался Вадим " Хрусталь") пытается завербовать бойцов в новую ПИК для действий в Африке.

" Эти отчеты указывают на то, что войска "Вагнера" раздроблены и вряд ли смогут объединиться в единую боевую силу или повлиять на боевые возможности России, если вернутся к боевым действиям в Украине", — утверждают аналитики.

Напомним, 23 сентября в Мали разбился Ил-76, который мог быть связан с боевиками "Вагнер".