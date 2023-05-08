"Вагнеровцы" за сутки на Бахмутском направлении используют 25 тысяч снарядов: какая там сейчас ситуация

Террористы Вагнера за сутки используют более 25 тысяч снарядов на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

“Нет никакого снарядного голода. Это совершенно не соответствует действительности. Может, немного уменьшили им "пайку" снарядную, но там более чем достаточно снарядов, чтобы топить по нашим позициям. 415 раз за эти сутки, 489 за предыдущие были обстрелы наших позиций. Это ярко свидетельствует о том, что враг использует в сутки более 25 тысяч снарядов, это Бахмутское и Лимано-Купянское направления. Противостояние есть между армейским руководством, которое, хоть и преступное, но воспитывалось в определенной военной иерархии, проходило определенные этапы службы. И тут выходит какой-то непонятный человек с преступным бэкграундом из тюрьмы и рассказывает, что они не умеют воевать. Понятно, что это провоцирует конфликты”, – объяснил Сергей Череватый.

По его словам, заявления Пригожина призваны тем, что он взял на себя определенные военные обязательства и не способен их выполнить, в том числе по захвату Бахмута и придумывает эти чепухи о снарядном голоде, хотя на самом деле главная его проблема — постоянное уничтожение личного состава нашими. силами обороны и невозможность их восполнить.

"Потому что из тюрем в силу нескольких причин ему не дают людей, не дают сами власти и заключенные не очень хотят уходить, ведь понимают, что это билет в одну сторону", — подчеркнул спикер Восточной группировки.

Напомним, что в ночь на 8 мая, вероятнее всего, был самый ожесточенный штурм оккупантов украинских позиций в Бахмуте.

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