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"Вагнеровцы" заканчиваются: Пригожин пожаловался, что его ЧВК скоро исчезнет

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
345
Время на прочтение
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"Вагнеровцы" заканчиваются: Пригожин пожаловался, что его ЧВК скоро исчезнет

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин / Фото: Associated Press

Также Пригожин в очередной раз пожаловался на недостаток боеприпасов.

Главарь террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его организация скоро исчезнет, так как "вагнеровцы заканчиваются".

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Семену Пегову.

"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается, и через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает", — сказал Пригожин.

Из приведенного отрывка можно понять, что это исчезновение "Вагнера" произойдет из-за тех огронмных потерь, ведь боевиков ЧВК Кремль использует как "пушечное мясо".

Также он в очередной раз пожаловался на недостаток боеприпасов.

Ранее в ВСУ заявили, что Бахмут стал для ЧВК "Вагнер" конечным рубежом.

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Дата публикации
Просмотры
345
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