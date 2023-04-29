"Вагнеровцы" заканчиваются: Пригожин пожаловался, что его ЧВК скоро исчезнет

Также Пригожин в очередной раз пожаловался на недостаток боеприпасов.

Главарь террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его организация скоро исчезнет, так как "вагнеровцы заканчиваются".

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Семену Пегову.

"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается, и через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает", — сказал Пригожин.

Из приведенного отрывка можно понять, что это исчезновение "Вагнера" произойдет из-за тех огронмных потерь, ведь боевиков ЧВК Кремль использует как "пушечное мясо".

Также он в очередной раз пожаловался на недостаток боеприпасов.

Ранее в ВСУ заявили, что Бахмут стал для ЧВК "Вагнер" конечным рубежом.

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