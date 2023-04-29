"Вагнеровцы" заканчиваются: Пригожин пожаловался, что его ЧВК скоро исчезнет

Также Пригожин в очередной раз пожаловался на недостаток боеприпасов.
Главарь террористической ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался, что его организация скоро исчезнет, так как "вагнеровцы заканчиваются".
Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Семену Пегову.
"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается, и через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает", — сказал Пригожин.
Из приведенного отрывка можно понять, что это исчезновение "Вагнера" произойдет из-за тех огронмных потерь, ведь боевиков ЧВК Кремль использует как "пушечное мясо".
Также он в очередной раз пожаловался на недостаток боеприпасов.
Ранее в ВСУ заявили, что Бахмут стал для ЧВК "Вагнер" конечным рубежом.
Мнения экспертов:
- Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что наемники Пригожина фактически уничтожены как полноценная боевая единица.
- Военный эксперт Александр Коваленко добавил, что из-за потерь Пригожин может свернуть операции ЧВК "Вагнер" в Украине.
- Военный эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак заявил, что сейчас от "Вагнера" осталась только вывеска.
- Российский журналист и правозащитник Марк Фейгин считает, что Пригожин и его ЧВК "Вагнер" – "чужие элементы в путинской системе". Поэтому Кремль будет "сливать" вагнеровцев.