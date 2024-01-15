"Вагнеровец" готовил удары РФ, которые должны были обесточить Киев: как СБУ задержала его "на горячем"

Служба безопасности Украины во время многоэтапной спецоперации задержала боевика из группировки "Вагнер", которого российская военная разведка (известная как ГРУ) "забросила" в Украину для проведения диверсий. Он получил задачу прибыть из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре нашего государства.

Об этом сообщает СБУ.

Такие планы агрессора Служба безопасности узнала еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории РБ. С тех пор украинская спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место диверсии в Украине.

В результате злоумышленник был задержан "на горячем": он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.

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Как установило расследование, задержан гражданин Беларуси, который входит в агентурный аппарат российского ГРУ.

Фото: СБУ

С 2014 по 2017 год иностранец находился в составе террористических группировок "Л/ДНР" и участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения РФ боевик вступил в российскую частную военную компанию "Вагнер", в рядах которой штурмовал Бахмут и близлежащие поселки.

Впоследствии он вернулся в Беларусь, где получил задание от своего куратора по военной разведке РФ по подготовке диверсий на приграничной территории Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ст. 113 (диверсия);

⁠ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Спецоперацию проводили совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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