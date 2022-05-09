Вакарчук довел фанов до слез пронзительным стихом о ненависти – видео

Украинский певец, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обнародовал авторское стихотворение о ненависти.
На странице в Instagram знаменитость запостил видео, где читает строки "Звідки взялась ти, моя ненависть?".
Ролик сопровождает музыка и кадры войны России против Украины – детские игрушки в крови, украинские защитники на фоне разрушенных домов, дети, плачущие в бомбоубежищах, и сожженные автомобили. Из-за действий российских оккупантов ощущение ненависти, пожалуй, известно уже всем украинцам.
В комментариях пользователи поделились эмоциями от стихотворения. Так, фаны признались, что эти строки растрогали их:
- Невероятно пронзительные слова. До мурашек...
- Очень глубокие и трогательные до глубины души строки! Спасибо, Святослав, за ваше творчество и за то, что вы делаете! Все будет Украина
- Сильно. До слез
- Текст невероятный. До глубины души. Никогда не чувствовала ненависти вообще. А теперь даже печет. За каждого ребенка, за каждого украинца, города моей памяти, за украинскую землю. Словно болит каждая клетка и еще крепче впечатывается в генетический код она - ненависть...
Напомним, между тем певица Таисия Повалий выступила на концерте ко Дню победы в Российской Федерации. Артистка развлекала российскую публику украинской песней "Пісня про рушник" в то время, пока на ее родине продолжается жестокая война, развязанная Путиным.
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