Вакарчук показал видео с ранеными детьми из Мариуполя: "Это самое страшное, что мне приходилось снимать"

Музыкант сегодня побывал в Запорожье.

С начала войны лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поддерживает украинцев так, как у него получается лучше всего – музыкой. Музыкант уже побывал в Николаеве, Одессе, Львове. Сегодня заехал в Запорожье.

Оттуда у себя в Instagram артист разместил щемящее видео, снятое в больнице, где спасают жизнь детей, которые вчера пытались по "зеленому коридору" уехать из Мариуполя.

"Я сегодня побывал в больнице в реанимации, там где спасают жизнь тех деток, которых вчера российские изверги расстреляли прямо в гуманитарном коридоре. Некоторые из этих деток уже потеряли руки или ноги, некоторые в принципе находятся на грани жизни или смерти. Это страшные вещи. Но я считаю их нужно показывать и, в первую очередь, показывать россиянам, чтобы они видели, что их власть, а опосредованно и они, своим молчанием делают с нашей страной", — отметил Вакарчук в программе "Сніданок з 1+1".

Также музыкант признался, что это самое страшное видео, которое ему когда-нибудь приходилось снимать: "Это самое страшное видео, которое я когда-либо снимал... Не знаю есть ли еще смысл искать человечности там, но одно видео записал для матерей русских убийц".

Как рассказал музыкант, он ездит в те города, которые больше всего нуждаются в помощи и поддержании морального духа:

"Уехал из города Запорожья, едем дальше. Я езжу в те города, которые сейчас больше нуждаются в помощи, иногда в одни и те же города. Это действительно поднимает моральный дух людей. Мы привозим какую-то помощь. Это очень важно, и важно чтобы больше известных людей приходили к украинцам. Вчера я выступал под землей в метро Харькова, сегодня выступал для запорожского госпиталя на улице у них. Где я буду завтра выступать – один Бог знает…" – сказал Святослав.

Чем сейчас занимается Святослав Вакарчук и как он поддерживает украинцев

Также лидер "Океана Эльзы" пообещал, что после нашей великой победы группа сыграет большой концерт!

"Это уже запланировано. Более того, я всегда шучу, что у нас еще есть шанс победить до июня и запланированные нами концерты на стадионах состоятся в июне. Но если страна каким-то образом еще материально не будет готова, то как только она будет готова, мы это сделаем в любом месте, хоть на поле. Это я вам обещаю", — сказал артист.

Кроме того, Вакарчук поделился своей личной маленькой мечтой: "Мне хочется увидеть мою семью, я уже давно их не видел. Это самое главное".

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