Вакарчук стал лейтенантом ВСУ и рассказал, какую задачу ему дала львовская ВГА

Также музыкант рассказал, как относится к россиянам, покинувшим РФ.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук активно ездит по городам Украины и выступает в самых горячих точках.

Исполнитель поет для гражданских, медиков, военных в метро, на площадях, в больницах. В комментарии "Радио Свобода" Вакарчук рассказал, что такую задачу — поддерживать украинцев, ему дала львовская военно-гражданская администрация.

По словам певца, с началом войны, как только ему удалось попасть во Львов, он пошел в военкомат и записался в армию, в ВСУ. Теперь у Вакарчука звание лейтенанта Вооруженных сил Украины. Он был откомандирован во львовскую военно-гражданскую администрацию.

"Львовская ВГА в буквальном смысле дала мне командировку ездить по Украине и вдохновлять людей. Так это выглядит. Поэтому я на своем месте, а если нужно будет, безусловно, буду защищать страну с оружием в руках", — прокомментировал Вакарчук.

Также он высказался по поводу тех знаменитостей, которые придерживаются нейтралитета и не высказываются о войне в Украине:

"В войне всего два цвета: черный и белый. И либо ты на белой стороне и ты защищаешь свое государство и тогда ты делаешь все для этой победы и кладешь на алтарь победы свою знаменитость, свои знания, свои спортивные достижения и так далее. Или ты на черной стороне и кто-нибудь, кто не помогает, а говорит: я здесь ни при чем — он помогает врагу. Все понятно", — сказал музыкант.

Что касается тех россиян, которые действительно переживают и сочувствуют, то с ними, по мнению Вакарчука, "очень тяжелая ситуация":

"Они упустили момент, когда могли влиять на ситуацию, когда их слово чего-то стоило. Когда я просил их говорить об этом в 2014-2015 годах – они молчали. Говорили, что им еще жить в этой стране, а закончилось тем, что они уехали из этой страны теперь и неизвестно, вернутся ли, потому что их совесть не позволяет им это терпеть. Но сделать они ничего не могут. По крайней мере, с их точки зрения", — сказал артист.

Кроме того, Вакарчук поделился, что его ошеломила встреча с добровольцами батальона "АЗОВ":

"В Запорожье я имел честь разговаривать с добровольцами полка "АЗОВ". Когда они при мне прочитали свою молитву, так как они это делают, когда они смотрели на меня своими горящими глазами, я понял, что с такими людьми у Украины большое будущее. Муравьи кожей… И сегодня собственно "АЗОВ" вместе с морской пехотой и другими подразделениями ВСУ защищают обложенный российскими "орками" Мариуполь и никто их оттуда не выбьет", — подчеркнул Вакарчук.

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