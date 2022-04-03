Вакарчук стал свидетелем обстрелов Одессы: "Вы видите позади меня большой черный дым"

Музыкант проснулся от взрывов в 6 утра.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, являющийся лейтенантом ВСУ, стал свидетелем сегодняшних утренних обстрелов Одессы российскими оккупантами.

В момент авиаударов Вакарчук как раз находился в городе. Музыкант записал видео, в котором рассказал, что сегодня в 6 утра проснулся от мощных взрывов. Также он показал последствия обстрелов российскими войсками Одессы:

"Я сейчас в Одессе, в центре города. Позади меня вы видите мешки с песком, баррикады, Одесса готова к обороне. А еще позади большой черный дым – это следствия одного из трех взрывов, которые раздались сегодня утром. Собственно, от них я и проснулся. 5:30 - 6 утра, очень сильно гремело, мощные взрывы", – поделился Вакарчук.

Музыкант отметил, что одесситы настроены решительно отстаивать свой город и их боевой дух очень вдохновляет Вакарчука:

"Могу сказать, что война не обходит Одессу стороной. Однако военные, с которыми я встречаюсь, уверены, что в Одессу враг никогда не зайдет. И их настроение мне очень нравится. Да и, наконец, настроение по всей Украине. С нашими ВСУ и нашим народом у врага нет никакого шанса", – подчеркнул музыкант.

Отметим, что 3 апреля в Одессе после объявленной воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Причиной взрывов стала воздушная атака российских оккупационных войск. Часть ракет сбила украинская ПВО.

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