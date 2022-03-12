Вакарчук устроил импровизированный концерт на львовском вокзале и расплакался — видео

Артист сыграл и спел с десяток своих песен.

Украинский певец, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук устроил импровизированный концерт на львовском железнодорожном вокзале.

На фортепиано, стоящем на площади, Вакарчук сыграл и спел с десяток своих песен. Послушать тренера шоу "Голос країни-12" собралось несколько сотен человек, преимущественно переселенцы, бегущие с горячих боевых точек. Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

Ежедневно львовский вокзал принимает около 30 тысяч вынужденно перемещенных лиц. Тем, кому посчастливилось услышать мини-концерт Вакарчука, улыбались, фотографировались и подпевали. А вот песня "Не твоя війна" до слез растрогала и самого музыканта. В конце Святослав Вакарчук вместе с публикой исполнил гимн Украины.

Вакарчук устроил импровизированный концерт на львовском вокзале

"На самом деле я не планировал, но когда я узнал, что здесь есть пианино и играет пианист, решили использовать. Мы шли на вокзал и я решил использовать такую ситуацию, чтобы и с людьми поговорить, и заодно песню какую-нибудь спеть. Это один из самых больших знаковых концертов в моей жизни. Вот я могу сказать, что концерт на площади в 2013 году в декабре, помните, когда там пришло 200 тысяч человек, и вот концерт, они мне, маленький этот концерт, они мне по ощущению, в памяти у меня будут на одном уровне", – поделился звезда.

С начала войны музыкант поет для волонтеров, раненых бойцов, на днях выступил в Одессе возле Дюка, прямо на улице. Святослав Вакарчук уверен, что Украина победит и победа уже близко.

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