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Вакарчук вступил в территориальную оборону Львовской области (фото)

Вакарчук вступил в территориальную оборону Львовской области (фото)

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Вакарчук вступил в территориальную оборону Львовской области (фото)

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер "Океан Эльзы" теперь находится в территориальной обороне Львовской области.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который недавно в бронежилете прошелся площадью "Свободы" в Харькове и обратился к украинцам, 6 марта присоединился к рядам территориальной обороны Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Козицкий обнародовал также фото с украинским певцом и призвал всех небезразличных присоединится к защите Родины.

Святослав Вакарчук вступил в терроборону / © facebook.com/people/Олександр-Тіщенко/100014592996993
Святослав Вакарчук вступил в терроборону / facebook.com/people/Олександр-Тіщенко/100014592996993

"Офицер запаса, музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что Вакарчук еще не сообщал в соцсетях о решении поступить в терроборону Львова, где, к тому же, рос.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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