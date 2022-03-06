Вакарчук вступил в территориальную оборону Львовской области (фото)

Лидер "Океан Эльзы" теперь находится в территориальной обороне Львовской области.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который недавно в бронежилете прошелся площадью "Свободы" в Харькове и обратился к украинцам, 6 марта присоединился к рядам территориальной обороны Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Козицкий обнародовал также фото с украинским певцом и призвал всех небезразличных присоединится к защите Родины.

Святослав Вакарчук вступил в терроборону / facebook.com/people/Олександр-Тіщенко/100014592996993

"Офицер запаса, музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовской области", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что Вакарчук еще не сообщал в соцсетях о решении поступить в терроборону Львова, где, к тому же, рос.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.