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Вакарчук записал обращение из центра Харькова: "Они никогда не разбомбят нашу свободу"

Вакарчук записал обращение из центра Харькова: "Они никогда не разбомбят нашу свободу"

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Вакарчук записал обращение из центра Харькова: "Они никогда не разбомбят нашу свободу"

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Артист находится в городе.

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записал видеообращение из Харькова.

Артист в бронежилете прошелся по площади "Свободи" и обратился к украинцам. Вакарчук отметил, что оккупанты никогда не сломают наш дух и нашу свободу. Украина победит!

"Они могут бросать бомбы на наши площади. Но они никогда не разбомбят действительно наш дух и нашу свободу. Украина победит! Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли. Россияне заплатят за то, что пришли на наши мирные земли убивать наших людей. Слава Украине! Героям слава!" – обратился из центра Харькова Святослав Вакарчук.

В общем, артист ездит по городам Украины и поддерживает военных и мирных граждан.

Ранее Вакарчук уже обращался к россиянам и просил их выйти на митинг против войны в Украине.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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