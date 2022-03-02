Вакарчук записал обращение из центра Харькова: "Они никогда не разбомбят нашу свободу"

Артист находится в городе.

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записал видеообращение из Харькова.

Артист в бронежилете прошелся по площади "Свободи" и обратился к украинцам. Вакарчук отметил, что оккупанты никогда не сломают наш дух и нашу свободу. Украина победит!

"Они могут бросать бомбы на наши площади. Но они никогда не разбомбят действительно наш дух и нашу свободу. Украина победит! Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли. Россияне заплатят за то, что пришли на наши мирные земли убивать наших людей. Слава Украине! Героям слава!" – обратился из центра Харькова Святослав Вакарчук.

В общем, артист ездит по городам Украины и поддерживает военных и мирных граждан.

Ранее Вакарчук уже обращался к россиянам и просил их выйти на митинг против войны в Украине.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: