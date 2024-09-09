Валентина Хамайко ошеломила, как служба в ВСУ изменила ее мужа: "Дети боятся папы"

Ведущая "1+1 Україна" Валентина Хамайко рассказала об изменениях в поведении мужа, бизнесмена Андрея Онистрата во время службы в ВСУ.

Так, ныне возлюбленный ведущей воюет на Востоке Украины. По словам Валентины, во время первых его отпусков с фронта Андрея было не узнать. В частности, у мужа резко менялось настроение и он мог мгновенно сорваться из-за чего-либо. В результате этого, объясняет Хамайко, их четверо детей стали бояться папы и его резких действий. Поэтому ведущая время от времени беседовала с семьей, где все вместе они находили решение проблем.

"Андрей возвращался с расшатанной психикой. Так же очень резко и агрессивно реагировал. Дети несколько раз могли сказать, что боятся папы, потому что он очень вспыльчивый. Это очень характерная черта у мужчин, которые возвращаются. Вот этой внутренней сдержанности нет от слова совсем, они мгновенно взрываются от эмоций. Андрей приехав на два дня даже мог поссориться с детьми. Все они мне по очереди звонили по телефону. Мы все садились и разговаривали. Я сначала с Андреем долго говорила, а потом сажала детей. Долгий неприятный сложный разговор глаза в глаза решает, когда ты не переходишь на обиды, а пытаешься отстраненно проговаривать ситуацию с мыслью о том, чего мы добиваемся.", – рассказала Валентина в интервью Алине Доротюк.

Андрей Онистрат с сыновьями / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

После ряда трудностей в семье и подавленного состояния Андрей Онистрат все же решил меняться изнутри. В этом ему помогла психология. И по словам Хамайко, ее мужа удалось реабилитировать уже через полгода.

"Андрей вернулся в очень подавленном состоянии. Ему ничего не хотелось: ни выходить из дома, ни везти детей в школу. Он вернулся в семью, где очень много обязательств. Четверо детей – колесо крутится. В первую очередь это его работа над собой. Затем его работа с психологом. Психолог помогла Андрею и за полгода у него были откровенно очень сильные изменения. Он восстановился", - подытожила знаменитость.

Валентина Хамайко с мужем Андреем Онистратом

Напомним, недавно Валентина Хамайко впервые показала старшую дочь мужа Андрея Онистрата, которая младше ее на 9 лет.

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