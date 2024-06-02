Валентина Хамайко почтила память сына мужа, погибшего на фронте: "В сердце болит"

Ведущая "1+1 Україна" Валентина Хамайко поделилась редкими фото с семьей и рассказала о годовщине смерти 21-летнего сына мужа Андрея Онистрата Остапа.

Так, в своем фотоблоге ведущая поделилась снимками, на которых вместе с мужем позирует на лужайке с их тремя детьми семь лет назад. Как призналась Валентина, тогда они еще не подозревали, что через несколько лет на фронте погибнет ее пасынок Остап. Так, по словам ведущей, ровно год назад, 2 июня, в их семье произошло горе – сын ее мужа героически погиб в бою.

Валентина Хамайко с семьей / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

"Лето 2017. Тогда просто делали фото, чтобы оставить счастливые воспоминания... Сейчас смотрю на нас улыбающихся, а в сердце болит и слезы. Невозможно контролировать... Ровно год назад Остап погиб... Его жизнь и планы оборвала война. Каждая фотография и каждое воспоминание, как сокровище...", - растрогала Валентина.

В годовщину смерти Героя ведущая посвятила юноше сторис и показала счастливые мгновения, где он позирует с младшими братьями. Валентина призналась, что не может сдерживать слезы, просматривая архивные фотографии.

Валентина Хамайко с семьей / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Напомним, недавно сын покойного ведущего Игоря Пелыха Иван показал свою награду за отважную службу в ВСУ с начала полномасштабного вторжения.

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