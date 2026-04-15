Валерий Дубиль и фонд «Надежда» передали помощь на фронт: как военные отметили Пасху на позициях

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» вместе с председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем, президентом фонда Витой Присяжнюк и партнерами доставили эту помощь военным на передовую. Инициативу поддержали и партнеры фонда – Анатолий Шкрибляк, Артем Чаплыгин и Антон Бахур.

Помощь «Спецподразделения Тимура»

«Спецподразделение Тимура» ГУР – одно из подразделений, выполняющее задачи на самых сложных участках фронта. Его бойцы принимали участие в освобождении острова Змеиный, деоккупации Волчанского агрегатного завода, рейдах во временно оккупированном Крыму, а также сдерживании противника в Сумской области и во время боев за Покровск.

В преддверии Пасхи бойцам подразделения передали очередную партию помощи. В нее вошли мотоциклы, зарядные станции, беспилотники Mavic и другое оборудование. Этот груз обеспечивает автономную работу подразделений в полевых условиях и сразу распределяется между боевыми группами.

В передаче приняли участие бойцы формирований, входящих в состав подразделения, в частности командир батальона "Братство" Алексей "Боргезе" Середюк, командир РДК Денис Капустин "WhiteRex", военные с позывными "Бравый", "Янки" и другие.

«Братство» и доставка ремней дронами

Технику Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» получают и бойцы батальона «Братство» — христианского добровольческого подразделения специального назначения в составе ГУР. Подразделение имеет большой боевой опыт: от обороны Киевщины в первые месяцы полномасштабного вторжения до выполнения задач на востоке, юге и участия в операциях в глубоком тылу противника.

Накануне Пасхи кроме техники на запорожское направление команда «Надежды» доставила праздничные наборы — куличи, сало и другие продукты.

В день Воскресения Христова эти гостинцы передали бойцам прямо на пехотные позиции — их доставили дронами. Свертки упаковали в коробки, закрепили на беспилотниках и сбросили прямо бойцам на позиции. Военные могут находиться там несколько дней, а иногда и недель, не имея возможности оставить свои позиции. Поэтому это фактически единственный способ передать что-либо на такие участки. Именно так пасхальные гостинцы в этом году добрались до пехотинцев «Братства».

Юбилейная 400-я миссия на передовую

В Пасхальные дни состоялась и юбилейная 400 миссия фонда «Надежда» во главе с Валерием Дубилем на фронт. Помощь была доставлена сразу на несколько направлений — Запорожское, Покровское и Харьковское.

Военным передали пасхальные панетоны, детекторы дронов Fox, зарядные станции и системы спутниковой связи Starlink. Помощь получили подразделения Сил обороны, в частности, Управление СБУ в Харьковской области, пограничный отряд имени Евгения Пикуса, полк беспилотных систем «Кракен», боевые подразделения Национальной полиции, бригада «Рубеж», 225-й отдельный штурмовой полк и другие подразделения.

Мы постоянно на связи с военными и четко понимаем их потребности. Каждая наша поездка – это конкретный ответ на запрос с фронта. Переданное оборудование сразу идет в работу, помогает выполнять боевые задания и сохранять жизнь наших защитников», – отметил Валерий Дубиль.

Вместе с техникой и продуктами передовую передали и детские рисунки и письма. Их подготовили воспитанники детского сада из прифронтовой Днепропетровщины.

Всего с начала полномасштабного вторжения Благотворительным фондом молодежной инициативы «Надежда» на фронт переданы десятки автомобилей, сотни говорящих, зарядных станций и генераторов, системы спутниковой связи Starlink, детекторы дронов, более 300 систем радиоэлектронной борьбы, а также 315 аппаратов важное оборудование.