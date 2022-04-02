Валерий Харчишин показал фото остатков своего дома под Гостомелем, в который попали оккупанты

Дом сгорел дотла.

Известный украинский певец, фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин показал фото остатков своего дома под Гостомелем.

Здание музыканта недавно сгорело дотла в результате вражеских обстрелов. Соответствующее изображение артист разместил на своей странице в Instagram.

Валерий Харчишин / instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"Да, это дом, в котором жили мои дети. Старший сейчас на фронте", – поделился знаменитость.

Исполнитель отметил, что это фото он опубликовал впервые и сделал это для того, чтобы привлечь внимание к нуждам одного из новообразованных подразделений ВСУ. По его словам, в составе подразделения сейчас защищает Украину его брат.

"Государство обеспечило оружием и одеждой. Кое-что я купил. Кое-что мы нашли бесплатно. Остальное нашли в Польше, но это нужно приобрести. Общая стоимость ~ €27 000", – рассказал Валерий и опубликовал список от командира подразделения.

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

"За несколько дней ребята едут "на работу". Буду благодарен за ваш вклад в защиту наших семей и домов. Отчитаюсь за каждую гривну и верну билетами на предстоящий концерт "ДР" после нашей победы над ордой", — добавил звезда и разместил реквизиты.

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