Валерий Маркус написал рапорт об увольнении с должности главного сержанта: детали (фото)

Украинский военный, главный сержант 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус написал рапорт об увольнении и перемещении его на более низкую должность. Он аргументировал это желанием быть поближе к другим воинам на поле боя.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Как говорится в рапорте, Маркус не согласен с системным унижением работы сержантского корпуса, непониманием командованием бригады морального духа бойцов и некомпетентностью лиц высшего офицерского корпуса бригады.

Поэтому он просит снизить его в должности и назначить командиром боевой машины, механизированного отделения, механизированного взвода, механизированной роты, механизированного батальона.

“Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Построить воинскую часть по тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не разрешили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным. Своих людей я оставить не могу, поэтому иду на самую низкую должность по собственному желанию, чтобы быть поближе к ним на поле боя. Рапорт уже у командира на столе”, — подчеркнул Валерий Маркус.

Рапорт об освобождении от должности главного сержанта / Фото: соцмережі

Напомним, что житель Кировоградской области вступил в ППК "Вагнер" и воевал против ВСУ.

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