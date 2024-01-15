Валерий Залужный пообщался по телефону с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне: детали разговора

В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и обмена опытом.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Италии, адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в соцсети.

По словам главнокомандующего, в ходе разговора обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и обмена опытом.

"Пригласил адмирала Драгоне посетить Украину и совместно поработать на пунктах управления и в бригадах Вооруженных Сил Украины. Отдельно остановились на вопросах регламентного обслуживания техники, которые Италия предоставила Украине в рамках оборонных пакетов помощи. Поблагодарил за всестороннюю поддержку в борьбе с российской агрессией", — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, что украинский дрон уничтожил эвакуационную группу оккупантов.

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