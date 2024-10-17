Валерий Залужный прокомментировал Курскую операцию ВСУ: что он сказал

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал операцию Сил обороны Украины в Курской области РФ. По его словам, эта операция показала, что Украина является "самым активным деятелем развития военной науки".

Такое мнение он высказал в интервью независимому политическому институту Chatham House в четверг, 17 октября.

Залужный добавил, что не был ознакомлен с военными планами Курской операции, но уверен, что командование Сил обороны "учло все необходимые линии" ее проведения.

На вопрос, действительно ли Курская операция изменила ситуацию на фронте, посол Украины ответил, что эти темы следует "оставить профессионалам, которые затем дадут оценку военным действиям".

"Поверьте мне, это дело только военно-политического руководства Украины, каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать. Есть люди, которые оценят это, когда эта операция закончится", — подчеркнул Залужный.

Он также прокомментировал общую ситуацию на фронте и отметил, что она сложилась "именно такой, какой может быть вследствие тех действий и условий, в которых сейчас находится Украина".

"Когда на сегодняшний день Путин тратит 120-130 миллиардов долларов в год, и при этом снаряды покупают по 500 долларов за штуку… И посмотрите в прессе, сколько Украина получает средств в качестве помощи на ведение войны, и по какой цене эти снаряды попадают в Украину. Вы понимаете, что это чудо, что там происходит, что могло быть совсем по-другому?

Напомним, Залужный заявил, что в прошлом году Запад не предоставил Киеву достаточное количество оружия. А теперь Украина оказалась в ситуации "затяжной" войны с РФ, выйти из которой "практически невозможно".

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