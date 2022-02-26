"Валить деревья и рыть окопы": Генштаб дал перечень рекомендаций по недопущению продвижения оккупантов по Украине

"Валить деревья и рыть окопы": Генштаб дал перечень рекомендаций по недопущению продвижения оккупантов по Украине

26 февраля уже третьи сутки в Украине продолжаются бои с российскими оккупантами.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины дал ряд рекомендаций, что делать, чтобы не допустить продвижение врага по территории Украины.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

"ГНСУ, НПУ, НГУ, ВСУ, СБУ и другие правоохранительные структуры отдают за Вас и Украину свои жизни, а вы сделайте так, как написано, чтобы нам помочь ПОБОРОТЬ ЭТО НЕЧИСТЬ!!!!", — говорится в нем.

В целях недопущения продвижения врага по нашей территории:

1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.

2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.

3. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 % что это враг, не жалейте лес, зажгите его... новый вырастет на костях оккупанта!!!

4. У кого имеются ЭКСКАВАТОРЫ, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас!

5. Вниманию владельцев ОРУЖИЯ С ОПТИЧЕСКИМИ ПРИЦЕЛАМИ, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.

6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага.

7. Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте каким-либо образом.

8. Если есть информация, что враг на подходе, курите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени!

Любая помощь сейчас важна!

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