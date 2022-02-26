"Валить деревья и рыть окопы": Генштаб дал перечень рекомендаций по недопущению продвижения оккупантов по Украине

26 февраля уже третьи сутки в Украине продолжаются бои с российскими оккупантами.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины дал ряд рекомендаций, что делать, чтобы не допустить продвижение врага по территории Украины.
Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
"ГНСУ, НПУ, НГУ, ВСУ, СБУ и другие правоохранительные структуры отдают за Вас и Украину свои жизни, а вы сделайте так, как написано, чтобы нам помочь ПОБОРОТЬ ЭТО НЕЧИСТЬ!!!!", — говорится в нем.
В целях недопущения продвижения врага по нашей территории:
1. Если вы увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.
2. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.
3. Если вы знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 % что это враг, не жалейте лес, зажгите его... новый вырастет на костях оккупанта!!!
4. У кого имеются ЭКСКАВАТОРЫ, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас!
5. Вниманию владельцев ОРУЖИЯ С ОПТИЧЕСКИМИ ПРИЦЕЛАМИ, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.
6. Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага.
7. Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов и т.д. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте каким-либо образом.
8. Если есть информация, что враг на подходе, курите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени!
Любая помощь сейчас важна!
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.