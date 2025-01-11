"Валят ордой, как во времена Второй мировой": как изменилась тактика россиян на Курщине

Наибольшей проблемой для наших войск является преимущество противника в живой силе, с потерями которой россияне не считаются.

В последние недели российская армия пытается активно штурмовать украинские позиции на территории Курщины. Россияне бросают в штурмы сотни солдат и много техники, в то же время авиация массово бомбит район КАБами.

Об этом сообщила пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В ДШУ также отметили, что враг не уменьшает интенсивность боев с лета прошлого года. Она только выросла после начала Курской операции, ведь Кремль поставил своим войскам задачу вытеснить украинцев с территории РФ до конца января.

"Сейчас тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали сюда свое мясо и проводят штурмовые действия большим количеством людей", — рассказал командир десантно-штурмового батальона 80-й Галицкой ОГШБр Егор Ноздряков.

Его бригада была одной из первых, кто входил на территорию РФ в августе 2024 года. Ее бойцы и сегодня крепко удерживают позиции в зоне своей ответственности на Курщине.

"Они [россияне – ред.] просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по 20-30 человек. Сама тактика на определенных участках является успешной — вызывают на себя артиллерийский огонь и fpv-удары. Запрыгивают в посадки, и уже там приходится биться нашей пехоте и штурмовикам. Поэтому сейчас одна из задач – увеличение пулеметных засад, наращивание позиций и количества личного состава", – сказал комбат.

Он добавил, что в такой ситуации чрезвычайно важны дроны и артиллерийские системы, особенно с кассетными боеприпасами.

"Кассетки — очень эффективное и нужное средство, но лимитированное. Два-три снаряда — и половина из этих многочисленных колонн, которая идет по полям по 20-30 человек, будет уничтожена", — объяснил Ноздряков.

Военный заметил, что наибольшей проблемой для наших войск является преимущество противника в живой силе. Но россияне не ценят этот ресурс и не считаются с потерями.

"Просто посылают людей на мясо без конкретной цели, без постановки нормальной задачи", – отметил он.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что армия РФ продолжает атаковать позиции Сил обороны на Курщине, но не добилась подтвержденных успехов. Оккупанты незначительно продвинулись вблизи Суджи – в пределах Махновки, в Русском Поречном и Косице.

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