"Валяются вперемешку с россиянами": в СНБО поразили количеством погибших солдат из КНДР

За последние два дня российская армия потеряла сотни солдат, пытаясь выбить бойцов Сил обороны Украины с занятых позиций в Курской области РФ. Значительную часть погибших составляют северокорейские солдаты.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

“Они сейчас валяются вперемешку с россиянами. Потери российских войск за последние два дня штурмов идут на сотни”, — говорится в сообщении.

При этом Коваленко добавил, что погибших военных КНДР в Курщине больше, чем на опубликованном нашими военными снимке из дрона.

Напомним, ранее были опубликованы фотографии с последствиями российских штурмов на Курском направлении, где видны несколько десятков тел и разбитая техника. Источники среди военных утверждают, что среди погибших есть солдаты из Северной Кореи, входившие в сводные подразделения русской армии.

Читайте также: