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"Вампир" атаковал танк РФ и попал в блиндаж с оккупантами под Авдеевкой — видео

"Вампир" атаковал танк РФ и попал в блиндаж с оккупантами под Авдеевкой — видео

"Вампир" атаковал танк РФ и попал в блиндаж с оккупантами под Авдеевкой — видео

Удар дроном по танку россиян / Фото: скриншот

Воины показали уничтожение солдат РФ и вражеской техники.

Бойцы 411-го отдельного батальона беспилотных авиационных комплексов "Ястребы", воюющие на Авдеевском направлении, показали уничтожение российских оккупантов с помощью ударного дрона.

Видео опубликовала пресс-служба бригады.

Украинский ударный беспилотник "Вампир" поразил российский танк и попал в блиндаж с оккупантами.

Напомним, в Одессе выросло количество пострадавших после удара "Искандером".

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Под Авдеевкой "Вампир" уничтожил танк РФ и попал в блиндаж с оккупантами

Под Авдеевкой "Вампир" уничтожил танк РФ и попал в блиндаж с оккупантами

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