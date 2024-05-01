"Вампир" атаковал танк РФ и попал в блиндаж с оккупантами под Авдеевкой — видео

Воины показали уничтожение солдат РФ и вражеской техники.
Бойцы 411-го отдельного батальона беспилотных авиационных комплексов "Ястребы", воюющие на Авдеевском направлении, показали уничтожение российских оккупантов с помощью ударного дрона.
Видео опубликовала пресс-служба бригады.
Украинский ударный беспилотник "Вампир" поразил российский танк и попал в блиндаж с оккупантами.
Напомним, в Одессе выросло количество пострадавших после удара "Искандером".
Читайте также ведущие новости дня:
- Боевых вылетов на F-16 пока нет – все остальное возможно: генерал заинтриговал по поводу поставок западных самолетов
- Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами: погибли три человека, еще трое ранены
- В Рязани беспилотник атаковал НПЗ: вспыхнул пожар