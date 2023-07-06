"Варианта два": военный объяснил, почему в ночь вторжения не смог взорвать мосты на Чонгар

В феврале 2022 года мосты, соединяющие временно оккупированный Крым с материковой Украиной, так и не были подорваны. Среди них и Чонгарский мост, хотя он и был заминирован. Свидетелей по этому делу еще не допросили.

Главным свидетелем является 48-летний старший сержант Иван Сестриватовский. Он нес службу на границе с Крымом и в ночь на 24 февраля должен был подорвать мосты, передает "Украинская правда".

Военный в апреле вернулся из российского плена. В интервью журналистам УП Сестриватовский рассказал, что Чонгар был заминирован еще с 2014 года. Как-то админграницы с Крымом к полномасштабному вторжению особо не готовили. Саперы обслуживали заминированные мосты и проверяли взрывчатку.

Сестриватовский напоминает, что полномасштабное вторжение из Крыма началось минометным обстрелом. Тогда он с побратимами уже приготовил все для подрыва мостов. Приказ о подрыве должен был отдать командир позиции, а ему должно было приказать высшее руководство.

К подрыву мостов на Чонгаре все было подготовлено. Иван ждал команды, но связи уже не было. На позициях рвались мины, звук по рации распознать было невозможно. Решение о подрыве моста старший сержант принимал самостоятельно. Он не знал, получил ли командир команду сверху взрывать мосты на Чонгар.

"Я пытался совершить подрыв, но взрыва не произошло. Я не сапер, но варианты два: либо была взорвана какая-то диверсионная группа, либо провода были повреждены минометами. У меня два таких варианта. Других нет", — объяснил военный.

Сестриватовский отметил, что совершил по меньшей мере три попытки подрыва, проверил провод и наличие очевидных ошибок, но взрыва все равно не произошло. После этого военнослужащий отошел с подрывной позиции на гражданском автомобиле с двумя срочниками.

Во время ухода Иван получил ранение, под минометным обстрелом машину снесло с дороги. Он пытался самостоятельно построить маршрут для ухода в позиции своего подразделения. К ним присоединились еще три пограничника, которые не успели отойти. В 16 часов 24 февраля россияне оцепили военнослужащих и взяли их в плен.

Военный рассказал, что до того, как попал в плен, звонил по телефону командиру, докладывал о расположении и численности колонн россиян.

"Со своей стороны, я сделал все возможное", — говорит военный.

Пленных сначала доставили в Крым. Там условия содержания были нормальными, но после транспортировки в Россию начался настоящий ад. Военный вспоминает, что были регулярные "допросы со страстями", а также пытки.

Что касается событий на Чонгаре, следствие с Иваном на связь не получалось. Иван считает, что подрыв мостов остановил бы не на долгое движение вражеских колонн, но они готовились к этой войне, поэтому обустройство понтонных переправ заняло бы считанные часы.

Военный отметил, что люди должны знать о происходящем на Чонгаре, поэтому он решил рассказать о них публично.

Напомним, в конце апреля Генштаб ВСУ впервые официально прокомментировали распространенные в соцсетях слухи о "незаминировании" Чонгару на админлинии с оккупированным Крымом, что стало одной из причин стремительного наступления оккупантов на юге Украины. Генштаб отмечает, что ВСУ выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии с обстановкой.

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