Варварская атака Харькова оккупантами: под завалами нашли тела еще 7 человек, всего уничтожено 600 домов (фото)

Варварская атака Харькова оккупантами: под завалами нашли тела еще 7 человек, всего уничтожено 600 домов (фото)

Варварская атака Харькова оккупантами: под завалами нашли тела еще 7 человек, всего уничтожено 600 домов

В Харькове за сутки, 14 марта, из-под завалов зданий, разрушенных обстрелами российских оккупантов, спасатели извлекли тела семи погибших, спасли — троих. Всего с начала нападения РФ на Украину в Харькове полностью уничтожено 600 домов, без крова остались тысячи человек.

Об этом сообщают ГСЧС и полиция.

По данным ГСЧС, за сутки спасатели совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разборку завалов разрушенных зданий.

Так, 14 марта, продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области. В этот день спасатели спасли из-под завалов 3 человека. Нашли и изъяли из-под обломков строительных конструкций 7 погибших.

Ночью около 23:30 вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, быстро распространившийся на значительную площадь. Огонь гасили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

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Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов.

Как добавили в пресс- службе Национальной полиции, оккупантами уже уничтожены по меньшей мере 600 домов.

"Обстрелы мирного города и пригородной территории не прекращаются ни днем, ни ночью. Харьковщина каждый день содрогается от мощных взрывов, жилищный фонд испытывает тотальные разрушения. На сегодняшний день в городе полностью уничтожено 600 домов, без крова остались тысячи человек. Жители Слобожанщины мужественно переносят". тяготы войны", – говорится в сообщении.

В полиции уверяют, что порядок на улицах Харькова поддерживают патрульные наряды, полиция оперативно реагирует на сообщения о фактах мародерства, других преступлениях и правонарушениях.

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