"Варварские бомбардировки Харькова в стиле Алеппо 2015 года": эксперт объяснил, к чему стремится Россия

Сергей Грабский опроверг предположение о том, что регулярные воздушные атаки Харькова могут предшествовать наземной операции для его захвата.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе с населением 1,3 млн человек в результате российских атак уничтожена почти вся критическая инфраструктура.

Противник действует обдуманно и цинично, пытаясь среди прочего спровоцировать массовую волну беженцев из города. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Мы видим, что противник делает с Харьковом сегодня – ведет просто варварские бомбардировки в стиле Алеппо 2015 года (город на северо-западе Сирии, разрушенный массированной бомбардировкой российской авиации – ред.), пытаясь заставить жителей покинуть город. Не забывайте, в Харькове находится, опять же, по словам мэра, 1,3 млн населения. И поэтому задача противника — и спровоцировать новую волну беженцев.Даже если половина населения покинет город, это примерно полмиллиона человек.Сами понимаете, насколько это будет сложно для Украины сегодня. Поэтому противник ведет абсолютно продуманно, я бы сказал, циничную работу по попыткам причинить вред Украине", – отметил эксперт.

По словам Грабского, Украина из-за нехватки поставок объективно уменьшила количество ракет для противовоздушной обороны. Тем не менее, процент сбивания средств воздушного нападения россиян остается более или менее стабильным.

"По дронам – 70%, даже больше. А по ракетам – некоторые ракеты перехватить не можем, поэтому общее процентное соотношение сбитых ракет уменьшается, что заставляет противника еще интенсивнее действовать на наших объектах", – отметил он.

Возвращаясь к ситуации в Харькове, Грабский опроверг предположение о том, что регулярные воздушные атаки города могут предшествовать наземной операции для его захвата. Он считает подобные заявления "явной информационно-психологической атакой".

"Россия проводит операцию по "алеппизации" Харькова, я об этом говорил неоднократно, и в общем-то понятно, для чего. Потому что Харьков является очень важным форпостом украинской военной промышленности и форпостом Украины в целом", – говорит военный эксперт.

Сергей Грабский уверен: собрать группировки для нового наступления на Украину Россия в ближайшем будущем не сможет, поэтому "противник и создает такую дымовую завесу, пытаясь рассредоточить наше внимание".

Российские удары по Черниговской, Сумской и Харьковской областям эксперт называет "нервной реакцией" России на действия, в частности, российских добровольцев на ее территории. Очевидный план РФ, по его словам, – наступление на Донбассе, остальное – маскировка намерений.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович говорит, что в настоящее время подготовки к масштабному наступлению оккупантов на Харьков не наблюдается. Армии РФ необходимы большие резервы в живой силе, чтобы снова идти на город. А для этого нужно производить дополнительную мобилизацию.

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