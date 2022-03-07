"Варвары ХХІ века": армия РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 домов

"Варвары ХХІ века": армия РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 домов

Совсем без света, воды, тепла более 900 наших населенных пунктов.

Российские войска уничтожили или повредили более 200 школ, 1,5 тысяч жилых домов, более 30 больниц и оставили без света, воды и тепла 900 населенных пунктов.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Варвары ХХІ века. РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Совсем без света, воды, тепла более 900 наших населенных пунктов. Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но отлично умеет убивать мирных граждан», — отметил он.

Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что российские войска по состоянию на вечер 6 марта уничтожили или повредили 211 школ в Украине.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua