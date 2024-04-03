"Варвары, живите в своей стране": жительница Селидово обратилась к оккупантам после ракетного обстрела

Жительница Селидово в Донецкой области обратилась к оккупантам после того, как армия РФ нанесла удар пятью ракетами по городу в ночь на 3 апреля 2024 года.

Национальная полиция Украины опубликовала фото и видео последствий российской атаки по городам Селидово и Николаевке.

"Варвары, живите в своей стране", – говорит жительница Селидово.

Между тем, полицейские документируют последствия ночных ударов по населенным пунктам.

Обстрел Селидового Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, российские войска нанесли ракетные удары по Селидово Донецкой области. оккупанты выпустили по городу пять ракет С-300.

Обстрел Селидового Фото: Национальная полиция Украины

В результате обстрела повреждены семь админзданий, 12 многоэтажных и восемь частных жилых домов. Отмечается, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Обстрел Селидового Фото: Национальная полиция Украины

ТСН.ua уже сообщал об этом ракетном обстреле и последствиях "прилетов" в Селидово.

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