"Вас обманывают, отказывайтесь": жена оккупанта жалуется, что мобилизованных используют как пушечное мясо

Часть личного состава армии РФ, которая находится в Украине, по документам числится в пунктах отбора или на полигонах.

Жена российского оккупанта рассказала, как командование российских оккупационных войск формирует штурмовые группы из мобилизованных, в то же время при отборе личного состава цель формирования подразделения озвучивает совсем другую – не связанную с выполнением задач с риском для жизни. И таким образом мобилизованные используются как пушечное мясо.

Телефонный разговор россиянки с мужем – военным РФ – перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало соответствующую аудиозапись.

"У вас, если скажут, набираем там 10-20 человек, вас обманывают, ни в коем случае (не соглашайтесь – ред), отказывайтесь", – говорит женщина.

Кроме того, часть мобилизованного личного состава, которая находится на территории Украины, по документам числится в пунктах отбора или на полигонах, где проходили подготовку. В силу этих обстоятельств мобилизованный личный состав (иногда целые подразделения) все чаще отказывается от выполнения задач на линии боевого столкновения.

Напомним, в Сети появилось видео, как пленный российский оккупант просит не отправлять его домой в РФ. Захватчик готов отсидеть в украинской тюрьме, и уверяет, что даже если его обменяют, он все равно сбежит и вернется в Украину.

Читайте также: