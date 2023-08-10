"Вас всех надо изнасиловать": пленница тюрьмы в Оленовке рассказала о российских допросах

Боец "Азова" Светлана Ворова, попавшая в российский плен в Мариуполе, рассказала о допросах, которые устраивали пленникам российские оккупанты и их приспешники в Оленовской колонии, где их содержали.

В интервью "УП" она отметила, что особой жестокостью отмечались боевики так называемой "ДНР".

Светлану и других женщин тюремщики содержали в дисциплинарном изоляторе (ДИЗО), а пленные бойцы "Азова" были в бараках.

Издевательство и пытки

“Тех, к кому у россиян были какие-то подозрения, что, может, кто-то из них снайпер или тату не понравилось – у некоторых были националистические тату, гербы, портреты Бандеры, – их отправляли в ДИЗО к нам. И у нас была смена "денееровцев", очень жестоких, сильно издевавшихся над ребятами. Очень сильно. Били, скотчем сматывали руки, ноги и продолжали издеваться. Шокерами избивали. Мы только слышали, как они кричали, стонали. Все слышали, днем и ночью”, – рассказала она.

По ее словам, после таких "допросов" одного парня вынесли на носилках мертвым, сказав, что он якобы покончил с жизнью. "Но мы слышали, как "денееровцы" заходили к нему в камеру среди ночи неоднократно, били его, бросали и издевались, как могли", — отметила Светлана.

В отношении женщин грубой силы оккупанты почти не применяли, но ломали психологически.

“Кроме того, что нас обижали, толкали, нас не били так... Разве что по голеням могли стукнуть, по спине. Притязаний, насколько я знаю, тоже не было. Только на словах – говорили: "Вот вас всех надо изнасиловать, чтобы вы рождали нам русских", — рассказала бывшая пленница.

Что интересовало окупантов

Во время допросов оккупанты пытались узнать, кто именно из бойцов "Азова" был снайпером, но также задавали общие вопросы.

“Лично им интересно было, каковы наши мысли, о чем мы думаем, как мы размышляем. И что нас побуждает к нашей борьбе. Меня спрашивали, как я отношусь к россиянам. Говорю, ну, нормально отношусь. К адекватным россиянам – нормально. А если человек нормальный, то неважно, какой он национальности, где живет. Но они не хотят никак понять, что пришли в другую страну", – подчеркнула Светлана.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года в одном из бараков колонии в Оленовке, где содержали пленных "азовцев", раздался взрыв, в результате которого погибли 53 пленника, более 100 были ранены. Впоследствии было установлено, что россияне для этого теракта применили термобарические реактивные гранаты "Джмиль".

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