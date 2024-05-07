"Вас вызывают в Пески": семь солдат армии РФ отказались от боевого задания (перехват ГУР)

ГУР перехватил разговор из Новоборового Луганской области о ситуации с отказом солдат РФ от выполнения боевого задания.

Семь российских солдат, которые сейчас находятся в селе Новоборовое на Луганщине, отказались от выполнения боевого задания.

Об этом стало известно из перехваченного разговора, аудиозапись которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Вас, семь человек, вызывают в Пески, вы отказались от боевого задания", – говорится в перехвате.

Ранее ГУР перехватил разговор гражданской с Новоборового по поводу больших потерь и пропавших без вести российских солдат.

Напомним, по состоянию на утро 7 мая 2024 года ВСУ уничтожили 476 460 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.

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