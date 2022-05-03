"Ваш голос сможет прозвучать в нашу поддержку": Зеленский обратился к парламенту Албании (видео)

Президент Владимир Зеленский 3 апреля по видеосвязи обратился к народу и парламенту Албании. Он поблагодарил за сердечность и призвал поддержать Украину, когда придет время принимать решение о вступлении в Европейский Союз.

Зеленский напомнил, что десятилетие назад Украина и Албания избрали путь демократии и европейской интеграции и не сошли с этого пути.

"Мы вместе вкладываемся в развитие свободы и объединенной Европы. И я верю, что когда придет время принимать решение о вступлении Украины в Европейский Союз, ваш голос уже сможет прозвучать в нашу поддержку. Уверен, именно сейчас все в мире проявляют свой настоящий характер. Кто-то – большой по размерам, но очень маленький, когда нужно быть смелым. А кто-то – небольшой на карте, но сердечность имеет одну из самых больших", — сказал президент.

Напомним, 3 мая перед украинским парламентом по видеосвязи выступил британский премьер Борис Джонсон, после него уже с трибуны к народным депутатам обратился президент Владимир Зеленский.

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