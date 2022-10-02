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"Ваш сын – убийца" — "Я поддерживаю спецоперацию": истерика "ватных" матери и сестры оккупанта (видео)

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"Ваш сын – убийца" — "Я поддерживаю спецоперацию": истерика "ватных" матери и сестры оккупанта (видео)

Мать оккупанта эмоционально отреагировала на слова журналиста, что ее сын убийца, и заверила, что поддерживает так называемую "спецоперацию".

Украинские журналисты и блоггеры Владимир Золкин и Дмитрий Карпенко, берущие интервью у пленных оккупантов, побеседовал с очередным захватчиком.

Оккупант Дмитрий Рябцев из Кисловодска рассказал, что уже воевал на стороне оккупантов в 2015 году в составе НВФ "Призрак". В частности, он подтвердил, что российская армия и особенно "мобилизованные" из ОРДЛО – сборище мародеров, грабивших имущество гражданских.

Но внимание зрителей привлек тот факт, что мать оккупанта эмоционально отреагировала на слова журналиста, что ее сын убийца и заверила, что поддерживает так называемую "спецоперацию".

Журналист: "Вы поддерживаете "спецоперацию".

Мать оккупанта: "Да".

Журналист : "Почему вам нравится, как умирают люди? 53 тысячи таких убийц, как ваш сын, уже закопаны в нас. У нас в свою очередь тысячи погибших мирных жителей, которые убили такие, как ваш сын".

Мать оккупанта : "Я никогда не думала, что мы будем воевать с Украиной. Но я не могу сказать, что не поддерживаю. Может потому, что у вас там много всяких "америк" и "англий". Там стояли войска Запада".

Журналист: "Зачем вы пришли убивать нас?"

Мать оккупанта : "Я не пришла".

Журналист: "Ваш сын пришел".

Мать оккупанта: "Да. Мне звонили знакомые с Донбасса и рассказали, как им тяжело было эти восемь лет. Мы с Чечней тоже воевали, но почему-то все помирились. Почему вы не помирились с Донбассом?"

К разговору присоединилась сестра оккупанта, обвинившая ВСУ, что они якобы бомбят школы и детские сады. На обоснованные аргументы, что именно Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру, она заявила, что "они говорят на разных языках".

Напомним, что освобожденные из плена российские оккупанты, которые в интервью украинским гражданским журналистам рассказывали о том, что удивлены хорошим отношением с украинской стороны и отсутствием "нацизма", по возвращении в РФ сразу "переобулись" и заговорили об издевательствах "укров".

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