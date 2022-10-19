"Ваша фашистская страна": мать оккупанта "послала" украинского журналиста, который хотел дать ей поговорить с сыном

Мать оккупанта не поверила, что ее сын находится в плену.

Украинский журналист и блогер Владимир Золкин, берущий интервью у пленных оккупантов, побеседовал с очередным захватчиком.

Оккупант Денис Колесов из Липецкой области, 1990 года рождения, рассказал, что его забрали в армию на второй день после объявления мобилизации.

Внимание зрителей привлек тот факт, что мать россиянина, к которой дозвонился журналист и хотел дать поговорить с сыном, нагрубила Золкину, послав его "в ж**у".

Мать оккупанта не поверила, что ее сын находится в плену и заявила, что "вчера с ним разговаривала". Сам захватчик ответил, что такого не было.

"Потому что вы из Украины всех "разводите", это нам давно известно. Ваша фашистская страна. Вы с наглой мордой. Сейчас поеду в военкомат и все узнаю. Пошли вы ж**у", – сказала россиянка и бросила трубку.

После этого журналист отправил ей видеосообщение с пленным, который подтвердил, что находится в плену. Мать видео пересмотрела, но не ответила.

Ранее Владимир Золкин показал мать оккупанта, которая не поняла, что ее сын в плену и эмоционально отреагировала на эту информацию.

Напомним, что освобожденные из плена российские оккупанты, которые в интервью украинским гражданским журналистам рассказывали о том, что удивлены хорошим отношением с украинской стороны и отсутствием "нацизма", по возвращении в РФ сразу "переобулись" и заговорили об издевательствах "укров".

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