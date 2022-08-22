"Ваша победа является нашей победой": Украина создала неформальную коалицию с соседними государствами

Еще один формат международной поддержки Украины в войне с Россией. "Киевская инициатива" – так называется неформальная коалиция, которую создали Украина и ее страны-соседи.

Советники глав государств и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии встретились с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Об этом говорится в сюжете ТСН 22 августа.

Все советники выразили решительную поддержку нашей стране в противодействии российской агрессии. Участники конференции договорились встречаться онлайн по крайней мере раз в месяц, чтобы наши географически ближайшие страны-партнеры были максимально информированы с ситуацией на поле боя.

Представители иностранных государств выразили готовность помогать Украине как на военном, так и гуманитарном фронте и вслух заявили: они не сомневаются в победе Украины.

"Мы проинформировали наших коллег о ситуации на фронте, о потребностях, которые нам необходимы, чтобы наших успехов было еще больше. Мы говорили о продлении санкционного давления, о будущих гарантиях безопасности. Ваша победа является нашей победой", — отметили в Офисе президента.

Напомним, президент Зеленский официально создал делегацию для переговоров с РФ по гарантиям безопасности Украины. Украинская делегация будет заниматься подготовкой и согласованием проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

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