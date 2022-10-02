"Ваша "военная операция" затянулась" — украинские пограничники обратились к мобилизованным россиянам (видео)

Пограничники напомнили, что потери армии РФ на войне только растут, а мобилизованные россияне все еще могут избежать смерти на войне.

Пограничники Украины записали видеообращение к российским мужчинам, которые уже мобилизованы или подлежат мобилизации, с советом сделать все, чтобы не попасть на войну против Украины.

Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба.

Так, граждан РФ призывают избегать мобилизации, или сдаваться в плен.

"Граждане России, ваша "специальная военная операция" на три дня затянулась. И ваш бункерный лидер объявил утилизацию, простите, мобилизацию. Но за семь месяцев войны вы должны были понять, что мы не отдадим вам ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем и сколько бы еще мяса не пришло в Украину, это уже ничего не изменит. Помните, как в день победобесия вы выходили с лозунгом "Можем повторить". Что ж, теперь у вас есть такая возможность, но у нас для вас плохая новость – с большой долей вероятности вы вернетесь домой в черном пакете, но есть и хорошая – ваша жена, мать или отец получат белую "Ладу". Есть и другой вариант – избегайте мобилизации, или сдавайтесь в плен, выбор за вами", – говорится в обращении.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Первомайского, авация поразила опорный пункт врага.

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