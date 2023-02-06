"Ваша взяла": Пригожин, желающий отступить от Бахмута, вызвал Зеленского на "дуэль в небе"

Российский террорист размечтался о дуэли на самолетах.

Главарь террористического ЧВК "Вагнер" Пригожин говорит, что готов отступить от Бахмута, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на "дуэль в небе".

Видео российский террорист опубликовал в Сети.

На постановочных кадрах Пригожин хвастается террористическим обстрелом города Бахмут Донецкой области и признает, что готов "сдать" этот населенный пункт. Однако есть условие – террорист хочет "воздушного боя" на самолете МиГ-29.

"Завтра сажусь на МиГ-29. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск (Бахмут – ред.), если нет – идем к Днепру", — заявил Пригожин.

Отметим, что 6 февраля Верховная Рада Украины признала ПИК "Вагнер" международной преступной организацией.

Кроме того, США признали ПИК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Минфин Соединенных Штатов заморозил все активы группировки.

Также Министерство внутренних дел Великобритании готовит решение о ПИК "Вагнер" террористической организацией. В настоящее время обсуждения находятся на ранней стадии.

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