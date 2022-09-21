"Ваше руководство ведет страну к пропасти": в России известная пропагандистка отказалась от наград, врученных Путиным

В России бывшая пропагандистка и журналистка "Первого канала" Жанна Агалакова отказалась от своих наград, которые ей вручил фюрер Путин.

Российская журналистка “Первого канала” Жанна Агалакова отказалась от своих наград, полученных от Путина.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

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Как отмечается, Агалакова отказалась от ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – ее она получила в 2006 году. А также от ордена "Дружбы", которым ее наградили в 2018 году.

Награды она по почте отправила в Кремль. Вместе с ними положила открытку:

“Господин президент, ваше руководство ведет страну к пропасти. Ваши награды считаю неприемлемыми", – написала Агалакова в соцсетях.

Отметим, что с "Первого канала" она уволилась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Днепропетровщине.

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