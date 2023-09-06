"Ваши души за наши обиды": как бойцы ВСУ держат один из самых тяжелых участков фронта вблизи Купянска

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады держат один из самых тяжелых участков фронта вблизи Купянска. Русские сосредоточили здесь армаду из ста тысяч человек и сотен единиц бронетехники. Но наши защитники стойко выдерживают вражеские атаки и даже умудряются потихоньку отжимать недруга.

Об этом рассказал корреспондент ТСН Антон Коцуконь.

"На Купянском направлении сразу чувствуется, что сейчас это одна из самых горячих точек фронта, что наша вражеская арта не умолкают ни на минуту", — рассказывает корреспондент.

Бойцы ВСУ держат один из самых тяжелых участков фронта Фото: ТСН

Шуршание, свист, гудение, любой другой резкий звук рядом несет смертельную опасность.

"Если летит в твой район, то все страшно и с вертушок страшно тоже", – рассказывает боец 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

А в этот район летит регулярно. Россияне злятся за то, что наши преддверии подвинули их на 2 километра.

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады держат один из самых тяжелых участков фронта Фото: ТСН

На днях оккупанты пытались ходить в отчаянные атаки. Наши бойцы отразили штурмы и сожгли пять танков.

На наши "прилеты" оккупанты в последнее время дают довольно странный ассиметричный ответ авиационными бомбами.

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады держат один из самых тяжелых участков фронта вблизи Купянска Фото: ТСН

Под тем круглосуточным ливнем железа воины, стиснув зубы, несмотря на бешеную усталость, стойко держат рубежи.

Они стоят здесь ради победы, которую каждый день куют своим тяжелым, опасным трудом.

Напомним, на войне погиб Герой Украины сержант 131 отдельного разведывательного батальона Андрей Орлов.

Ведущие телепроектов, в которых принимал участие Андрей, вспоминают его как человека с бешеным драйвом и энергией.

В ВСУ также предупреждают об угрозе ракетного удара для двух областей.

Читайте также: