"Ваших там много убили": в России матери оккупантов штурмуют военкоматы и просят вернуть их детей домой

"Ваших там много убили": в России матери оккупантов штурмуют военкоматы и просят вернуть их детей домой

Выводить российскую армию из Украины якобы пока не собираются.

Матери военнослужащих РФ, которых отправили воевать в Украину, штурмуют российские военкоматы и просят вернуть их детей домой. Соответствующий разговор перехватили украинские спецслужбы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“Ты можешь подойти к главнокомандующему и сказать, что ты больше не будешь туда заходить и приедешь домой, уволишься, тебе ничего за это не будет. Ваших там много уже убили”, - говорила мать одного из военнослужащих РФ.

Женщина также отметила, что выводить российскую армию пока не собираются. Якобы планируется наступление “на Киев через Ростов”.

“Это еще не прекратится. Везут технику, народ, который остался”, - добавляет мать оккупанта, подчеркивая, что среди ее знакомых уже несколько человек погибли на войне в Украине.

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